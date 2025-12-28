De livros, doações e Arnold Silva

Numa dessas viagens a Mossoró, o poeta Caio Muniz, que presidia a famosa Coleção Mossoroense, criada por Vingt-un Rosado, estava em uma política de doações de exemplares publicados pela Coleção e que se acumulavam armazenados, quase inúteis. O poeta achou que Feira podia ser premiada se eu levasse os exemplares e, em nome da Fundação, fazer a doação para bibliotecas, universidades e centros públicos destinados à educação e cultura. Topei a missão na hora. A Coleção é uma contribuição cultural ao Nordeste reconhecida em círculos acadêmicos e intelectuais do Brasil inteiro.

A lista de livros da Coleção é também conhecida pela especificidade com o semi-árido, são todas publicações (livros, livretos, folhetos) focadas no Nordeste. científico e ficcional, completamente nordestino. Geologia, água, agricultura, a luta pelo petróleo, o cangaço, de tudo tem, abrangendo diversas épocas. Quer levar para doar em Feira? Topei na hora e transportei a carrada de livros para cá.

Tivemos a maior satisfação. Doamos a diversas bibliotecas públicas, do município e do estado, além de colégios e instituições. A primeira biblioteca a receber foi a Arnold Silva (quase 1000 livros). Tivemos a maior satisfação, e faríamos de novo, apesar do destino ainda mais incerto do que eles teriam se tivessem ficado expostos às traças de lá mesmo.