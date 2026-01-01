Dona Leocádia e as mudanças na Matinha

A MATINHA EM MUDANÇA – O Colégio Estadual Quilombola, que Jerônimo, governador preto e indígena, tomou pra si como um capricho étnico e social, vai mudar o fluxo e o vetor de crescimento do Distrito.

Jerônimo tem uma história política muito próxima da Matinha, através do MOC. Conhece o trecho. O grande Colégio está defronte à Quixabeira da Matinha (Associação Cultural Coleirinho da Bahia) e ao Ponto de Lourenço,esse filho de Dona Leocádia, uma anciã da comunidade que completou 96 anos.

No Tanque da Matinha, local simbólico, a Prefeitura conecta os investimentos à drenagem do centro do povoado que sofria com alagamentos. A Matinha é um desafio político pra Zé Ronaldo: o experiente prefeito não consegue ter maioria eleitoral no distrito. Neste quinto mandato está mudando a forma de se aproximar dos moradores. Percebeu que a Matinha é diferente de Bonfim de Feira que é diferente de Jaguara que é de Jaíba e Ipuaçu e assim vai…A Matinha está em mudança.