Telepático Mestre Mendes e o Corno de Rua Nova

Os videntes, astrólogos e telepáticos, chamados solenemente de Professores, faziam parte da cena popular das feiras livres e em Feira de Santana moravam alguns deles, não apenas pela grande feira livre da cidade mas pela localização estratégica de acesso ao interior mais profundo da Bahia onde consumidores mais frágeis, tabaréus e matutos, eram alvos garantidos das investidas dessas trupes de cordelistas, mágicos, raizeiros e propagandistas vendedores de remédios naturais feitos em laboratórios próprios ou industriais. “Remédio pra verme foi a salvação de muito camelô”, diz Jurivaldo Alves consciente do que se chama hoje, não sem certa vulgaridade, “lugar de fala”, ele próprio integrante desse elenco de personagens desse mundo que a roda do tempo tratou de transformar. Agora é um tempo de memória.

Ouça então essa história que Jurivaldo conta no vídeo com o Mestre Mendes, um astrólogo e telepático que morou e viveu em Feira de Santana até recentemente: