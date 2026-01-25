As três irmãs da Matinha

Sei que são três irmãs, mas não sei os nomes delas. Estão ali há mais de quatro anos, revelando-se a quem passa na estrada, à medida que crescem e o espaço em torno delas foi sendo desmatado, arrancados arbustos, “limpo”, como ainda dizemos.

São meninas, e acho, ainda crescem mais. Serão leguminosas? questiona o botânico que teima em viver em mim. É provável. Grande parte importante da nossa flora faz parte dessa família. Há algumas características específicas da leguminosa mas é preciso tocar, sentir a textura, analisar a folha, sentir o cheiro da flor ou inflorescência. Elas estão longe pra tanta sedução. Não pulo cerca e não vejo cancela aberta por perto. E mesmo se chegasse até lá, o que aprendi de taxonomia, eu já esqueci. É admirar de longe e sem saber o nome. Admirar, apenas.

