Honroso destino do Feira Tênis Clube

O educador Evandro Oliveira, que uma Feira mais antiga e seleta conhece desde o Colégio Santanópolis, me faz sempre essa observação sobre o destino do Feira Tênis Clube, quando temos oportunidade de conversar sobre “as coisas da Feira”: de um clube social a um complexo educacional.

Inevitável a comparação com o rival, Clube de Campo Cajueiro que seguiu em mãos privadas e tornou-se um local para eventos. Nem sei se Evandro e Baby já passaram aí em frente nos últimos dias para ver a lindeza.