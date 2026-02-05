As Casas de Ervas da Feira

As ‘Casas de Ervas’ (por favor não confunda com os “produtos naturais”) estão instaladas no centro de Feira principalmente nos becos. Vou passando, fotografo, pergunto alguns preços. Eu lembro que quando deceparam o “artesanato do Centro de Abastecimento” para dar lugar ao insano shopping, muitas das casas de ervas migraram de lá , eram muitas e grandes, primeiro para o galpão alugado pela Prefeitura, e algumas delas estão ali próximo, na avenida Olímpio Vital.

Mas é nos becos onde estão os mais antigos pontos desse comércio colorido, cheio de artesanato e artes, onde aromas fortes se misturam ai misticismo naturalmente ali impregnado. Livros, alguidares, imagens de todos os tamanhos, tipos e preços, um rico depósito de materiais religiosos do candomblé, artefatos de mão, colares, vestimentas, uma quantidade imensurável de objetos, embora se achem, por exemplo, imagens de santos católicos populares que fazem parte do sincretismo do catolicismo com as religiões de matriz africana na Bahia.

Uma sempre me chama a atenção porque morei numa rua cujo nome era desse Orixá: Sete Linhas. Mas isso é outra história.

Imagens no Beco do Mocó, Beco 24 de Maio e Olímpio Vital.