Que tal o MRA expor esse ano a sua famosa Coleção Inglesa?

Enquanto um lado é luminoso, a outra face é sombria. Pintura de dupla face. A grafia do piso de madeira encerada, no meio do salão, parece ter sido feita para obras assim diferentes, para serem vistas sem limites visuais e em destaque. Essa tela singular é do inglês John Kiki e faz parte da conhecida Coleção Inglesa do Museu Regional de Arte de Feira de Santana. Sao 31 pinturas de artistas ingleses, mas apenas 30 peças de acervo. “Jane Avril”, óleo sobre tela.

Talvez esteja na hora d’outra exposição da Coleção Inglesa. A última foi em 2019. No Brasil existem mais duas do mesmo porte e importância. A de Feira já foi exposta em Brasília, num evento financiado pela Caixa Econômica Federal.