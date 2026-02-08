Antigas fachadas que ainda sobrevivem na Feira

Os desenhos e adornos das fachadas davam status aos donos e beleza ao imóvel. Não tinham significados profundos. Refletiam tradições europeias, influências africanas, simbolismos religiosos e, mais das vezes, apenas modismos da época.

Juraci Dórea tem um trabalho profundo sobre a arquitetura eclética da cidade da Feira. Claro, não esgotou o tema que é vasto. Como numerosa é, ainda, a quantidade de fachadas antigas no centro da cidade, às vezes escondidas por trás de terríveis placas comerciais. Escolhemos algumas dessas “sobreviventes”.

Fotos: 1)Frontispício da Casa de Saúde Santana, Sr. dos Passos

2) Imóvel comercial na lateral do Mercado de Arte Popular

3) Casa residencial no distrito de Bonfim de Feira

4) Imóvel comercial na Praça Dois de Julho

5) Fachada com data de imóvel comercial, nas proximidades da Câmara de Vereadores de Feira de Santana.