Pátria Latina é editado pelo jornalista Valter Xeu, e segundo o relato do Blog do Miro (clique ou veja abaixo) o veículo, que nasceu impresso, foi estimulado por Fidel Castro em uma reunião com periodistas, jornalistas e intelectuais da América do Sul e Caribe, em Havana. Acesse abaixo e ouça. É uma história valorosa de luta pela liberdade de expressar pensamentos e opiniões e informar sem fake news. Parabéns a Xéu, essa figura que poucos jornalistas (não estou entre esses) têm condições de traçar um perfil que revele toda a leveza, ousadia e solidariedade q esse negão carrega na vida. Grande abraço.
Últimos posts por Jânio Rêgo (exibir todos)
- ‘Pátria Latina’ faz 24 anos de internacionalismo - 05/03/2026
- Toinho das Pitombas da Formiga - 05/03/2026
- Maria do Samba - 04/03/2026