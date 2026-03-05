/ Publicado em Colunistas, Destaques

‘Pátria Latina’ faz 24 anos de internacionalismo

Pátria Latina é editado pelo jornalista Valter Xeu, e segundo o relato do Blog do Miro (clique ou veja abaixo)  o veículo, que nasceu impresso, foi estimulado por Fidel Castro em uma reunião com periodistas, jornalistas e intelectuais da América do Sul e Caribe, em Havana. Acesse abaixo e ouça. É uma história valorosa de luta pela liberdade de expressar pensamentos e opiniões e informar sem fake news. Parabéns a Xéu, essa figura que poucos jornalistas (não estou entre esses) têm condições de traçar um perfil que revele toda a leveza, ousadia e solidariedade q esse negão carrega na vida. Grande abraço.

Jânio Rêgo
