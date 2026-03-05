Toinho das Pitombas da Formiga

Toinho das Pitombas mora nos Olhos D’água da Formiga, nas vizinhanças do Carro Quebrado, perto do Saco do Capitão, zona rural do distrito de Maria Quitéria. Vai e vem quase todo dia para o comércio das ruas no centro da Feira velha. Ha centenas de pessoas da zona rural que cumprem essa rotina. Estão fora das estatísticas mas são parcelas importantes da economia local.
A Bahia não tem tradição com pitomba, como Pernambuco e outros estados acima do mapa. Só vi pitomba nas ruas daqui da Feira depois que conheci Toinho, há poucos anos.
Plantou uma muda de pitombeira no terreno, colhe e vende na Conselheiro Franco, ali perto das lojas dos chineses e do icônico edifício Mandacaru.
