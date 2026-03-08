/ Publicado em Colunistas, Destaques, Home

Hélder Alencar na festa de Tito

Houve um momento que Helder Alencar parecia estar ali naquela roda de conversa de veteranos jornalistas profissionais de Feira. Não citarei nomes para não comprometer a vaidade biológica de ninguém. Mediunidade, incorporação, força dos Orixás, do Divino, ou imaginação humana, seja o que for, eis Helder tomando cerveja com a gente no festejo de Luis Tito. Lucas, o filho, não estava, mas ao lado da mesa barulhenta, estava a cria de Júlio Vacarezza, lá na frente outras princesas e príncipes numa festa de harmonia musical. Só nós , velhos jornalistas profissionais e apaixonados por Feira, barulhavamos o ambiente familiar. Não incomodamos, fomos um espetáculo vintage. Mas vivos.

Mas devia me estender e explicar como e até porque Helder estava ali naquela noite, perto daquele icônico edifício de Oyama. Mas hoje é domingo e essas linhas são para reiterar meus agradecimentos pela noite.

Jânio Rêgo
