Jurivaldo havia acabado de mostrar o livro de bruxarias de São Cipriano, o capa preta, e eu estava “garimpando” na internet, a pedido dele, o preço numismático de uma moeda especial de um dólar que ele havia descoberto no “cascalho”.
Não vimos quando Reginaldo Pereira passou e fez essa foto. Bruxo invisível e ubíquo, está ao mesmo tempo em Aracaju, Salvador e Feira de Santana. Mandou a foto pelo ZAP. Deve estar agora em algum deserto na África em contato com tribos nômades ou em Angola ouvindo Raimundo Lima cantar.
Últimos posts por Jânio Rêgo (exibir todos)
- Moedas, bruxarias e o zap de Reginaldo Pereira - 22/03/2026
- Puxa Saco - 13/03/2026
- Zé Ronaldo revela: foi convidado por ACM Neto e Jerônimo para ser candidato a Vice-governador - 11/03/2026