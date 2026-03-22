Moedas, bruxarias e o zap de Reginaldo Pereira

Jurivaldo havia acabado de mostrar o livro de bruxarias de São Cipriano, o capa preta, e eu estava “garimpando” na internet, a pedido dele, o preço numismático de uma moeda especial de um dólar que ele havia descoberto no “cascalho”.

Não vimos quando Reginaldo Pereira passou e fez essa foto. Bruxo invisível e ubíquo, está ao mesmo tempo em Aracaju, Salvador e Feira de Santana. Mandou a foto pelo ZAP. Deve estar agora em algum deserto na África em contato com tribos nômades ou em Angola ouvindo Raimundo Lima cantar.