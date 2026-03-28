Samba não dá confusão não

Foi a gestão que arejou a UEFS, tirou-a do abafamento elitista, jogou-a nos braços do popular e abriu-se para os vulneráveis. Alargou os caminhos da integração da Universidade com a comunidade, a cidade e sua zona rural.

Já haviam elementos indicando para essa abertura, como o Cuca, mas ainda utilizados à moda professor Dival Pitombo, um conservador por natureza, geração ou classe, mas um dos luminares para o surgimento da instituição.

José Carlos Santana e Washington Moura foram a virada de página para uma história diferente daquela até então vivida pela intocável e distante Universidade.

Abriu as portas do Cuca, agregou tendências, criou cursos, incentivou indígenas e quilombolas e criou o Festival de Sanfoneiros…Fiz a foto para mostrar a simplicidade de Moura, que a levou para aquele período no Reitorado e continua com ela. Depois veio a sucessão e a reeleição de José Carlos com outro vice.

Foto: segunda-feira no Centro de Abastecimento, Luizinho dos 8 Baixos e Washington Moura.