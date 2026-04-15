A mesma sina do Amayo

Ele está ali como uma múmia, uma pirâmide sem valor para o turismo , desocupado, e isso há mais de …Depois do edifício daquele empresário preso, é o mais pomposo elefante branco das avenidas principais da Feira xadrez, a Feira dos empreendedores…São muitos anos.

A geração dos ‘influenciadores’ nem sabe o que existiu ali. Quem ainda se lembra de como aquela área foi cair nas mãos de pessoas físicas se tudo aquilo era da União, era a concessão federal para a Estação Ferroviária?

Pra quê saber?, pergunta a feirante que vai aos domingos vender farinha, beiju, massa de mandioca. Eu não respondo e vou pra muvuca dos churrascos e da música brega. É domingo na feirinha.