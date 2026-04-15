De Lucas da Feira ao Intendente Freire

O Salão Nobre do Paço Maria Quitéria fica à esquerda deste belíssimo corredor localizado sobre a escada de mármore que desce para a entrada da avenida Senhor dos Passos, a mais importante desse edifício secular. No salão estão a galeria dos prefeitos, mesas, cadeiras, haviam espelhos, todos coloniais e solenes, dividindo a atenção com obras de arte nas paredes e no teto.

Com Zé Falcão, prefeito, o Município comprou o “O Flagelo de Lucas” , uma obra prima de Carlo Barbosa, enorme tela que decorou o salão até ir para a guarda do Museu Regional de Arte. Agora aos 100 anos do Paço, Carlos Brito e Zé Ronaldo mandaram restaurar uma pintura retratando o Intendente Freire, que governou quatro vezes e criou a Guarda Municipal.

“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”, ensinou o poeta.

Hoje o Paço é preservado daqueles atos frequentes que os prefeitos faziam. Desde a última restauração, já no governo Ronaldo. A primeira foi Newton Falcão. Não sei se as escolas, públicas e privadas, fazem visitas guiadas ao Salão. Se não fazem, devem fazer.