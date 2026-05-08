Carlos Pitta, o poeta que abraçava e curava árvores

Há no CUCA uma árvore imensa, curada pelo abraço demorado de Carlos Pitta. A copa perdera as folhas, os galhos secavam e pessoas consultadas não deram esperança a Selma Moraes, diretora do Centro de Cultura da UEFS em seu período mais criativo. Uma árvore belíssima.

Poeta e articulador cultural, Pitta era o consultor a quem o CUCA recorria para os eventos do Centro. Naquele dia de sol abrasador, o poeta percebeu a agonia da árvore. Selma viu-o envolver o tronco, encostar a face e ali ficar, por minutos, abraçado a ela, silencioso e sereno.

Até hoje a árvore lá está, saudável.

(Esta semana o Centro de Convenções de Feira de Santana passou a se chamar ‘Centro de Convenções Carlos Pitta’)