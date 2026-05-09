Presente de Jerônimo

De um tudo levam pra vender a Jurivaldo Alves no Mercado de Arte.

Famoso, numismático, compra e vende dinheiro antigo, bugigangas de museu, e cangaceirólogo feirense. O que já lhe levaram de “punhal de Lampião ” pra ele comprar daria uma carga de carro-de-mão. Um dia desses um maluco apareceu com a corda que enforcou Lucas da Feira….

Mas, pelo menos, lhe aparecem coisas assim, como essa louça, uma sopeira ou doceira, em forma de jerimum, amarelim amarelim

Dizendo ele que é um presente pra Jerônimo. Fiz que não entendi