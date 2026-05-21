Tiquaruçu, segundo o Censo 2022 do IBGE

O distrito de Tiquaruçu possui uma peculiaridade em relação a outros distritos feirenses: não faz divisa com a sede da Feira de Santana. Localizado bem ao norte do município, a área do distrito é fronteiriça apenas com a Matinha e Maria Quitéria, mais próximos da sede. Um dos limites de Tiquaruçu, a oeste, é cortado pela BR 116 Norte. Já a BA 504, que liga a rodovia a Santanópolis e Irará, atravessa todo o território do distrito.

Apesar da relativa distância da sede da Feira de Santana, Tiquaruçu é um dos distritos em que a cultura pulsa mais forte na Princesa do Sertão. Lá acontece, no começo do ano, a afamada Festa de Reis, que mobiliza a comunidade e atrai vistantes para conhecer a celebração.

O distrito também ostenta outra curiosidade, esta de caráter econômico. Lá se produzem bonsais com flores típicas da Caatinga. O bonsai é uma técnica milenar japonesa, que promove o cultivo de plantas em miniatura, mantendo todas as características de uma planta adulta. A iniciativa emprega tecnologia social e constitui um dos atrativos de Tiquaruçu.

O Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, indica que 4.348 pessoas residiam no distrito naquele ano. Estavam distribuídas em 2.313 domicílios, localizados na sede e em comunidades como Alto dos Santos, Caatinga e Socorro. A área total do distrito é de 78,48 quilômetros quadrados, com 55,41 habitantes por quilômetro quadrado.

A exemplo do que se verifica nos demais distritos ao norte da Feira de Santana, há poucos brancos em Tiquaruçu: somente 214. Os pretos são 1.404 e os pardos, 2.727. Estes últimos constituem a imensa maioria negra da comunidade. O Censo 2022 também registrou a presença de três indígenas vivendo no distrito.

Há mais mulheres que homens, mas a diferença é pequena: 2.248 mulheres e 2.100 homens. A população é mais escolarizada que em outros distritos (81,6%), mas está abaixo da média do total do município, de cerca de 93%. A distribuição etária da população – com média de idade mais elevada – ajuda a entender a questão da alfabetização.

Há poucas crianças e adolescentes em Tiquaruçu: apenas cerca de 10% da população tem idade até 14 anos. A maior parte dos moradores (cerca de 14% entre homens e mulheres) tem idade entre 30 e 49 anos. O número de idosos também é elevado: 9% acima de 60 anos entre as mulheres e 7% entre os homens.

Para visitar Tiquaruçu é necessário percorrer cerca de 17 quilômetros pela BR 116 Norte, mais 13 quilômetros até a sede do distrito. Além da Festa de Reis, Tiquaruçu tem imóveis com fachadas antigas e uma pedra – a “pedra grande” – que desperta a atenção dos visitantes.