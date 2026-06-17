Plantio de 300 mudas de árvores pode fazer da Presidente Dutra uma “nova avenida Getúlio Vargas”

Já passou o tempo, a moda, de palmeiras altas e esguias, apontando o céu com orgulho imperial. O mundo quer sombra vegetal nas suas cidades que estão cada dia mais quentes. Ha uma crise climática reconhecida no planeta embora haja algumas pessoas que a neguem. Mas Feira quer sombra. Pense na Getúlio Vargas sem aquela alameda central, orgulho da cidade, pense no desastre ambiental que seria aquela avenida.despuda sua roupagem vegetal…

A Presidente Dutra é simbólica, por ela passa o Brasil. Liga a BR-324 à 116-Sul, é extensão de uma Feira de comércio pujante, lugar do Jerimum de Amélio, do Monumento ao Caminhoneiro, é onde está o Santuário de Santo Antônio dos Capuchinhos, entrada e saída da cidade para quem vem ou vai pra Salvador. E é onde está o Bar da Mangueira que, sozinha, notável no seu porte e no verde musgo de suas filhas, representa mais que as dúzias de palmeiras ao longo de toda a avenida.

A avenida tem 3,5 km de extensão e um canteiro central com cerca de 6 metros de largura. Pelos cálculos agronômicos, com cerca de 300 mudas de árvores ela fica igual à Getulio. Por que não encarar um projeto desse de urbanização?.Não há um parque linear mais conveniente do que esse que pode ser feito nessa avenida.