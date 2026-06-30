Números sobre o distrito de Jaíba

O distrito de Jaíba ostenta uma peculiaridade: é o mais próximo da sede da Feira de Santana. É também o menor em extensão territorial: apenas 43,21 quilômetros quadrados. O distrito faz fronteira com o Aeroporto, localizado a leste do bairro Santo Antônio dos Prazeres e é cortado por uma rodovia estadual, a BA 503, que conecta a Princesa do Sertão à vizinha Coração de Maria. Ao norte, Jaíba faz fronteira com o também distrito da Matinha.

O Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indica que precisas 4.758 pessoas residem na localidade. O número de habitantes por quilômetro quadrado está longe do padrão dos bairros da Princesa do Sertão, mas acima da média dos distritos feirenses: 110,11.

A distribuição da população entre homens e mulheres é equilibrada: elas são 2.461 (51,7%) e eles 2.297 (48,2%). O nível de alfabetização não é dos melhores: somente 81,9% das pessoas com idade superior a 15 anos sabe ler e escrever. O percentual, no conjunto do município, alcança mais de 90%. Jaíba, portanto, está bem aquém da média feirense.

Ao contrário de outros distritos feirenses, a população de Jaíba é relativamente jovem. Crianças e adolescentes até os 14 anos representam cerca de 13% dos moradores, considerando homens e mulheres. A população com idade superior a 60 anos, por sua vez, é de 5% entre os homens e 6,5% entre as mulheres.

O grupo mais numeroso, considerando ambos os sexos, está na faixa etária entre 30 e 39 anos. Na sequência, aparecem aqueles com idade variando entre 40 e 49 anos. Os dois grupos – contabilizando homens e mulheres – alcançam, aproximadamente, 15,5% dos moradores.

Jaíba conserva o padrão de habitação característico das regiões em que predomina o rural: 100% das construções são casas. Lá não existem condomínios, apartamentos, malocas ou cortiços. A média de moradores por domicílio, segundo o Censo 2022, é de exatas três pessoas.

A origem do distrito está ligada a uma fazenda que lá existia, cujo proprietário – é o que nos ensina a Internet – chamava-se Martiniano Freire. Foi dele a iniciativa de construir moradia para seus agregados, o que deu início à povoação. A igreja existente – do Senhor do Bonfim – também foi construída por iniciativa do proprietário rural, ainda no século XIX.

Neste período junino o distrito está em festa: por lá se celebra um São Pedro já tradicional. Os festejos animam a economia local, atraindo visitantes da Feira de Santana e de localidades próximas. Neste 2026, as celebrações devem prosseguir até o próximo final de semana, com shows na sexta-feira e no sábado.