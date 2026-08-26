Nessa esquina havia uma fonte

Do chão dessa esquina jorrava um olho d’água, uma fonte, uma nascente. Num tempo em que, no lugar do posto de combustível lá na frente, era o prédio do jornal Feira Hoje. Tinha um nome de mulher, “fonte de fulana de tal…”, como a Lili. Lugares comuns eram as fontes na Feira. O aconchego e o vozerio das lavadeiras. Molhava-se a cabeça, as mãos, bebia-se água e a vida seguia.

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