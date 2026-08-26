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Nessa esquina havia uma fonte

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Do chão dessa esquina jorrava um olho d’água, uma fonte, uma nascente. Num tempo em que, no lugar do posto de combustível lá na frente, era o prédio do jornal Feira Hoje.  Tinha um nome de mulher, “fonte de fulana de tal…”, como a Lili. Lugares comuns eram as fontes na Feira. O aconchego e o vozerio das lavadeiras.  Molhava-se a cabeça, as mãos, bebia-se água e a vida seguia.

Jânio Rêgo
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