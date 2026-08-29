Capela no Cazumbá é dedicada ao martírio de São João degolado por Herodes

OS CAZUMBÁ ERGUERAM UMA CAPELA dedicada a um mártir do cristianismo, João Batista. O profeta judaico que batizou Jesus e teve a cabeça decepada a mando de Herodes. A Igreja Católica tem a “Missa do Martírio ” para lembrar a hagiografia de João e é celebrada na data de hoje, 29 de agosto.

Ano passado, teve a “Missa do Martírio” nessa capela do São João do Cazumbá, no CIS, da Paróquia de Santa Clara de Assis, em Feira. E só. Depois a capela voltou ao seu marasmo, uma antiga e histórica construção religiosa esquecida num bairro, de certa forma, também esquecido.

“De certa forma” porque há um básico do básico do básico, a escola, uma pracinha singela, um ônibus que entra e sai duas vezes por dia, um povo estigmatizado e isolado entre áreas inabitáveis e industriais.

Um novo pároco, Clebson Santana, assumiu há poucos dias a Paróquia da Santa Clara, no Panorama. As relações da comunidade com o pároco anterior não fluíram. Parecia haver um intrincado de razões de diversas ordens. É provável que o novo pároco consiga ‘quebrar o gelo’. Torcemos.