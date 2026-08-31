O voto no candidato “da terra”

Há décadas, na Feira de Santana, fala-se na eleição de candidatos locais para representar a cidade nos parlamentos. Segundo o entendimento corrente, caso eleitos, estes políticos representariam melhor a Princesa do Sertão por conhecer suas mazelas, pela possibilidade de direcionar emendas, pela maior disposição de defender os interesses feirenses. Então, são comuns campanhas recomendando o voto nos políticos locais na imprensa, em out door, etc.

As regras eleitorais vigentes no Brasil, porém, não preveem o voto distrital. Ao contrário: os candidatos mais bem sucedidos costumam ser aqueles que dispõem de múltiplas bases, amealhando votos em municípios diversos. Em grande medida, as emendas parlamentares ajudam a convencer políticos locais – prefeitos e vereadores – e a própria população.

Candidatos que representam instituições – como sindicatos, entidades patronais e associações – também costumam contar com o voto pulverizado para se eleger. Há, ainda, uma espécie de político que está em extinção, mas que também dispõe do voto diluído espacialmente: aquele que personifica uma ideologia ou o conjunto de aspirações de parcelas da sociedade.

Somando tudo, a dinâmica do jogo eleitoral dificulta a eleição dos candidatos “locais”. É ruim? Depende dos nomes que pretendem representar a população. No parlamento, o sujeito pode até destinar emendas, fazer discursos ufanistas, teatralizar a defesa do seu rincão. Mas a atuação parlamentar não se esgota aí, no restrito foco provinciano. Como estas pessoas se posicionam, por exemplo, em relação às questões nacionais?

As últimas eleições mostram que, no geral, o eleitorado não fica muito preocupado em votar em candidato “da terra”, como se diz. Não apenas aqui na Feira de Santana, é bom ressaltar. A queixa dissemina-se Bahia e Brasil afora. À frente da opção de voto, pelo jeito, colocam-se outros critérios, que as regras do jogo eleitoral costumam moldar.

Mas as reivindicações pelo voto nos “da terra” é sempre legítima, óbvio.