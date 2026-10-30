Anna e Adelia, um mistério por trás da lápide no Cemitério Piedade

No sepultamento de Chico Pinto, lendo lápides pelo Cemitério Piedade, deparei-me com esta, no chão. Instigante e misteriosa. Quem foi Anna Teixeira Sant’Anna, quem foi Adélia? Não há datas, não há salmos, apenas a lembrança de Adélia.

Uma moça muito educada da administração me disse que muitas lápides, e até mausoléus, não eram propriamente sepulturas, muitos são apenas ossuários.

É que quando foi construído o Piedade, muitas pessoas transferiram ossos ou colocaram lápides homenageando seus entes queridos.

E Adélia, quando morreu, quem se lembrou dela?