Ao contrário do que muitos ingênuos imaginam, a vitória de Lula no segundo turno das eleições presidenciais, há menos de um mês, não representou a derrota definitiva da extrema-direita, nem o sepultamento de suas ambições golpistas. Não dá pra se enganar: os próximos quatro anos serão árduos e as pressões permanecerão, incessantes, como já se nota em relação ao ajuste fiscal em discussão e com as turbulências no mercado financeiro, inconformado com o resultado das eleições

Como se sabe, Flávio Bolsonaro (PL) empreendeu fuga logo após o fim da apuração. Nos Estados Unidos, ignorou o desempenho amplamente favorável do seu partido nas eleições e questionou os resultados, lançando dúvidas sobre a lisura do pleito. Queria consolidar a imagem de pobre líder político perseguido e exilado, mas não colou.

A fuga precipitada produziu ruídos na oposição e, durante alguns dias, deixou-a desorientada. Mas logo surgiram vozes defendendo que os bolsonaros sejam descartados, pois 2030 é logo ali. No momento, ainda se recompunham e faziam uma oposição protocolar quando ganharam, de presente, a reação iracunda da extrema-esquerda ao ajuste fiscal proposto pelo governo.

Subitamente, os holofotes da grande imprensa voltaram-se para os sectários descontentes, brindados com uma superexposição na mídia. Ganharam até congratulações públicas – nas mídias digitais – dos maiores expoentes do reacionarismo bolsonarista. Afinal, ali, estes começaram a ganhar nova tração: as vituperações vindas da própria esquerda impulsionaram o discurso do caos, da falta de rumo ou de perspectivas.

Até manifestações de rua os esquerdistas convocaram, embora restritas a uma meia dúzia de gatos pingados. O que, afinal, esta turma pretende? Há quem enxergue interesses ocultos: como chegou o momento de montar o governo para o segundo mandato, alguns estariam chantageando, tocando o terror pensando nos cargos. Quem ganhou eleição gestado pelas mídias digitais, por sua vez, pode estar operando no modo lacração, corriqueiro para manter o engajamento.

Questionar o ajuste fiscal e buscar caminhos alternativos é legítimo e salutar. Afinal, não existem receitas prontas, nem fórmulas mágicas na economia, ao contrário do que alguns dogmáticos de mídia supõem. Também é indiscutível que, em medidas do tipo, sempre há ganhadores e perdedores. Logo, divergências são inevitáveis. Mas acusar o governo de “estelionato eleitoral” e “tesouraço” é coisa de lacrador, para dizer o mínimo.

Pressupondo-se que esta gente não pretende sabotar o governo, o fato é que apostar na instabilidade não parece algo, exatamente, inteligente. Sobretudo porque esta não tem origem nas ruas – como em 2013 – mas nos gabinetes acarpetados e refrigerados dos parlamentos. Quando contestada, a turma reage com mágoa quando alguém, lucidamente, questiona se eles não estão fazendo o papel de quinta-coluna, como se dizia antigamente…