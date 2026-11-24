Passado o período eleitoral, surgem as especulações sobre quem vai ocupar qual cargo nas gestões – federal e estadual – que começam em janeiro. É um exercício, quase sempre, meramente especulativo e, por isso mesmo, inútil. Salvo, claro, quando o próprio governante se antecipa e anuncia os nomes dos felizardos. Aí a coisa fica sem graça: cessam as especulações, o disse-me-disse, as notas plantadas, todo o movimento que eletriza o público.

Reeleito, Lula anda repelindo o ritual: disse recentemente que, todos os dias, acorda descobrindo que seu ministério está montado, com nomes e postos definidos. Na Bahia, mesmo, há muita gente afoita para aboletar-se no Planalto Central: contei uns seis ou oito “ministeriáveis”, com alguns deles, inclusive, disputando a mesma pasta. Outros estão cotados para três ou quatro ministérios. Um espetáculo.

O jogo político, nestes momentos, costuma ser pesado: alguns orientam sua assessoria para noticiar que estão cotados, especulados, etc; outros são mencionados para se degastar; mas, na maioria dos casos, as indicações decorrem das intensas especulações nos frenéticos corredores dos parlamentos e dos órgãos públicos. Haja café. E boato.

Neste 2026 o cenário ganha particular amplitude por conta dos resultados das eleições. Muitos apoiadores de Lula foram derrotados nas urnas e, agora, tentam se encaixar nos ministérios, cacifando-se para disputas futuras; outros ganharam e, obviamente, almejam espaços crescentes, arrotam seus votos e sua importância; e há, claro, o imperativo de acomodar o “Centrão” e seus satélites, já que a composição dos parlamentos será bem desfavorável a Lula em 2027.

As especulações, no entanto, são fruto da imaginação e, é claro, não podem se render às contingências da realidade. Enquadrando-se, limitando-se, ajustando-se a padrões, à aspereza dos fatos, perdem o encanto, se burocratizam, abdicam da possibilidade de embalar sonhos – e ilusões.

É melhor, então, que a turma siga sonhando pelo noticiário, embalando suas ambições de poder, alimentando as esperanças de seus simpatizantes. Grosso modo, especulação não é notícia. Mas quem se importa com isso? O bom é quando a imaginação é livre, leve e solta e não se constrange com as normas restritas do jornalismo. Então, que se sonhe, sem peias, sem freios, porque pelo menos isso é grátis.

Imaginem aí a Bahia indicando oito ministros para o quarto mandato de Lula?

foto:Ricardo Stucker/Secom.GOV.BR