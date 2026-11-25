O assunto sumiu do noticiário, mas o fato é que estão prometidas obras de revitalização da Lagoa do Prato Raso. Em dezembro do ano passado noticiou-se que R$ 52 milhões seriam aplicados por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com intervenções compartilhadas pelos governos federal e estadual. Na época, previa-se saneamento, recomposição hídrica, construção de espaço de lazer e remoção de cerca de 80 famílias, nas áreas de maior risco no entorno da lagoa.

Nas cercanias existe a favela da Lagoa do Prato Raso, espremida entre os limites da própria lagoa, o casario da Queimadinha e a movimentada Avenida José Falcão da Silva. Informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apuradas no Censo de 2022, indicam que foram contabilizadas 1.450 pessoas residindo na comunidade, distribuídas por exatos 641 domicílios.

A área territorial da comunidade restringe-se a ínfimos 0,205 quilômetro quadrado. Espaço bem restrito, portanto. Não é difícil deduzir que há muita gente concentrada: 7.079,21 habitantes por quilômetro quadrado, segundo o IBGE. É muito mais que a concentração média nas favelas feirenses (2.399 hab/km2) e, principalmente, que a média da cidade (472 hab/km2).

Quem vive por lá é predominantemente pardo (52,1%), seguido pelos pretos (38,4%), brancos (9,2%) e até indígenas (0,28%). As mulheres são maioria: há uma centena delas para cada 94 homens e a idade mediana é relativamente baixa: 29 anos. Isso significa que exatamente metade da população está abaixo desta idade.

Os idosos, por sua vez, representam 37,5 pessoas a cada grupo de 100 pessoas com idade até 14 anos. Estes números revelam que a população da favela da Lagoa do Prato Raso é relativamente jovem, provavelmente com muitas crianças em sua composição. Um cenário diferente da média da Feira de Santana e, principalmente, de suas áreas rurais.

Quem mora na Lagoa do Prato Raso enfrenta, no cotidiano, muitas adversidades. Uma delas é que, no entorno, não existem pontos de ônibus ou vans; também não existem árvores nas cercanias de 87% dos domicílios, mesmo erguendo-se às margens da lagoa. Em nenhum domicílio há cinco ou mais árvores nas proximidades. É isso mesmo: nenhum domicílio dispõe de cinco árvores nas imediações.

Alguns serviços, no entanto, estão mais acessíveis nas residências. É o caso da oferta de água encanada (97,1%) e coleta de lixo (96,5%). Banheiro de uso exclusivo é quase universal (99,1%), mas quem banca é o próprio morador. Por lá há apenas um estabelecimento de ensino e nenhum de saúde. As igrejas, como sempre, se fazem presentes: há cinco delas. Uma para cada 300 habitantes, na média.

Como se vê neste texto curto, as carências de quem mora na favela da Lagoa do Prato Raso são grandes e as obras anunciadas, urgentes. Passadas as eleições e renovados os mandatos, é o momento dos governos lançarem-se ao trabalho, resgatando um espaço altamente simbólico encravado no coração da Feira de

Santana.