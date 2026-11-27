Quando o Centro de Abastecimento foi construído para a feira livre sair das avenidas e praças centrais de Feira, há mais de 40 anos, deu visibilidade à devoção de Santa Bárbara e Yansã. Que sempre existiu na Feira, cidade de muitos caminhos e muitas crenças. Mas o caruru,o samba, a obrigação religiosa no 4 de dezembro na antiga área livre e estacionamento do Centro, virou tradição, festa e respeito às religiões de matriz africana com Yansã, e o catolicismo popular em torno da figuras de Santa Bárbara e São Jerônimo.

Virou uma festa da cidade, embora venha encolhendo, principalmente nos últimos anos, depois das mudanças estruturais e administrativas no Centro com a implantação do shopping popular.

Mas resiste. E o governo municipal tem razão em promover, tem obrigação de valorizar o 4 de dezembro no Centro de Abastecimento. O Prefeito de Feira está no quinto mandato, conhece muito bem Feira. Sabe que não estamos errados.

Foto/Vídeo/Arquivo BF: n Galpão das Farinhas/Machado do Restaurante (2014)