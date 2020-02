Indústria de arames patrocina em Feira o 3° Seminário sobre o Samba de Roda

3° Seminário sobre Samba de Roda.Ações se iniciam (11/02)com oficinas (percussão, cavaquinho e samba de roda), em escolas, além de rodas de conversa e shows de grupos de samba locais (16/02).

Todas as ações serão no distrito da Matinha, em Feira de Santana.Este o 3° Seminário faz parte do projeto “Samba, cultura e resistência com a Quixabeira da Matinha” e conta com o apoio do Prêmio Cultura e Desenvolvimento Local, realizado pela ONG Favela É Isso Aí, uma iniciativa que integra o programa Belgo Bekaert Forma e Transforma, com o patrocínio da Belgo Bekaert Arames, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (PRONAC 184426)

Saiba de toda a programação no Blog da Quixabeira da Matinha