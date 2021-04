Vida e obra do poeta feirense Roberval Pereyr

Nome conhecido no meio literário pela importância da sua obra, que já foi inclusive estudada em teses de mestrado e doutorado, o poeta Roberval Pereyr é tema do documentário que irá retratar sua vida e obra.

Com roteiro de Jaqueline Sangalo, que também assina a direção geral juntamente com Andrea Dorea, o documentário “Criação – o processo criativo em Roberval Pereyr” é dividido em 5 episódios: A Biblioteca; A Academia; Hera – a revista fantástica; A Família e O Início.

O lançamento do documentário está previsto para o início de abril de 2021 e será disponibilizado gratuitamente no canal Roberval Pereyr no Youtube.

Cada episódio do documentário aborda um ponto importante na formação e no desenvolvimento criativo do escritor. O objetivo é apresentar ao público a obra e o processo criativo de Roberval Pereyr, assim como incentivar o desenvolvimento de novos talentos e levar o nome do escritor e da cidade de Feira de Santana para o rol da literatura nacional.



“O primeiro livro de Pereyr que li foi “A Cacofonia sem Dó”, que trata da obra de Campos de Carvalho, autor que eu não conhecia. Ali eu entendi que Pereyr é um daqueles escritores especiais, que desperta o interesse sobre tudo o que escreve”, declara Jaqueline Sangalo. “Dois dos nossos principais objetivos com esse documentário são contribuir com a formação de novos talentos e valorizar a arte e literatura de Feira de Santana, apresentando-a para o resto do país”, completa Sangalo.

Gravado no Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca), local que faz parte da história de Pereyr, o documentário teve a participação de três filhos de Roberval, as cantoras Carol Pereyr e Camila Pereira e o músico Tito Pereira, que assina a direção musical. “Roberval Pereyr é um dos mais importantes poetas brasileiros de sua geração. Agora o que muitos admiradores e fãs do poeta não sabem é dessa importante faceta de Pereyr; a de compositor”, explica Tito.

“Esse documentário põe em relevo novamente uma amostra consistente de suas composições, evidenciando o labor e a depuração artística presente em toda sua obra”, ressalta Tito. Tanto Carol quanto Tito têm músicas compostas em parceria com o pai, que também tem o músico Marcio Pazin como parceiro constante.

Carol Pereyr, filha do escritor e a proponente do projeto, fala sobre a proposta do documentário: “a importância de um documentário como este, não só para Feira de Santana, mas também para o mundo, é permitir a continuidade da mais apurada expressão da literatura contemporânea. E ter meu pai, Roberval Pereyr, como protagonista neste contexto, trazendo genuinamente a riqueza da sua obra, suas palavras preciosas e menções de um enorme peculiar conhecimento, me faz sentir uma pessoa privilegiada e muito grata por poder vivenciar toda a construção de algo extraordinário, que em breve estará ao alcance de todos”.

Participação dos filhos do poeta -Para Roberval Pereyr, a participação dos filhos neste documentário foi uma importante realização para o escritor. “Este documentário assume caráter ainda mais especial porque nele contamos com a participação das filhas (Carol Pereyr e Camila Pereira) e do filho (Tito Pereira)”, declara Roberval Pereyr. “A participação deles é um exemplo concreto da importância da criação artística em minha vida e na vida de toda a família, o que, por si só, é já um dado bibliográfico bem relevante”, conclui Pereyr.

Sobre a escolha do Youtube como plataforma para disponibilização do documentário, a diretora geral do projeto Andrea Dorea explica: “a escolha de um canal como o Youtube para a distribuição desse projeto audiovisual é estratégica pelo alcance que essa plataforma pode propor com os seus 2 bilhões de usuários ativos mensais, sendo 133 milhões somente no Brasil”.

Dorea ressalta também que o conteúdo do Youtube corresponde a 70% das indicações do Google, sendo que 29,8% busca conhecimento e 38,7% entretenimento nessa plataforma. “Por mês, 40 milhões de brasileiros assistem a pelo menos um vídeo do Youtube e o fato de ser um conteúdo gratuito contribui ainda mais para a democratização do acesso à informação”, ressalta Dorea.

O projeto foi contemplado pela lei Aldir Blanc, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura de Feira de Santana. Para a gravação do documentário o projeto recebeu o apoio de entidades e empresários locais como Centro Universitário de Cultura e Arte – Cuca, Hotel Acalanto, Claudia Almeida, Ortopedia Central, Rei da Esfirra, Tonha dos Salgados e Rancho Catarinense.



“Assim como as políticas públicas de incentivo à cultura, o apoio do empresariado e das instituições locais são importantes para que esse setor que também movimenta a economia do município. E nada mais justo do que nomear e valorizar esses parceiros da cultura”, explica Jaqueline Sangalo.

Expediente:

Criação – O Processo Criativo em Roberval Pereyr

Lançamento: abril 2021

Fotos: George Lima

Youtube – Roberval Pereyr: https://youtube.com/channel/UC3ZOxCb1GoCyLOFRBK_bW1g

Contato Imprensa: Elsimar Pondé 75 991218571 / [email protected]

Comunicação: Andrea Dorea 71 981970091 / [email protected]

“Projeto contemplado pelo Edital de Chamamento Público Nº 03/2020 – Arte Livre e Criação Artística – Lei Aldir Blanc Feira de Santana, Prefeitura Municipal de Feira de Santana, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos oriundo da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal”.