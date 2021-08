Distritos rurais e bicicletas (2)

Como escrevi no artigo anterior, dois temas ganharam realce e espaços inusitados na campanha eleitoral deste ano em Feira de Santana: os distritos rurais e as bicicletas. Não que eles fossem esquecidos completamente em campanhas anteriores, mas nessa ganharam relevo na abordagem e propostas.

As bicicletas fazem parte da paisagem urbana e rural de Feira de Santana como em poucos municípios do país. A geografia plana da cidade, o baixo custo do veículo, a prática do esporte e a utilização diária por uma massa trabalhadora influenciam essa presença marcante.

Em contraste com isso, grande parte da sociedade, e dos poderes públicos, nunca olhou para a bicicleta como um veículo a ser inserido de maneira sistemática e organizada no trânsito da cidade. Sem ciclovias, sem educação no trânsito, sem pesquisa e sem estudo de fluxo de veículos de duas rodas, o tráfego das magrelas na cidade vive ao sabor das conveniências e do “achismo” da parte técnica responsável por esse ordenamento.

Ainda contraditoriamente, a inclusão do tema nas campanhas, foi resultado de um ativismo que nasce dos grupos de ciclistas, cada vez mais numerosos em Feira.

O tema pode açambarcar um número grande de pessoas interessadas mas não tem a força eleitoral dos distritos. Por isso mesmo, certamente serão mais vagarosas as intervenções que o novo governo fará na área. Temos que ter paciência e fazermos mais pressão.

foto: Alexandre Brandão/facebook

Distritos rurais e bicicletas – Blog da Feira

Feira, a cidade das bicicletas – Blog da Feira

Publicado originalmente em 17 de dezembro de 2020