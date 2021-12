Cozinha comunitária na zona rural de Rafael Jambeiro

A Associação dos Moradores de Bela Vista do município de Rafael Jambeiro, a 97 km de Feira de Santana, passará a contar com investimentos do Governo do Estado, por meio do projeto Bahia Produtiva. Os investimentos são de mais de R$ 760 mil, para a requalificação da cozinha comunitária da associação, com obra civil e aquisição de equipamentos, que vai alavancar a renda das 22 mulheres agricultoras familiares do local.

“Vai mudar tudo para nós, porque hoje nós temos a mão de obra, a matéria-prima, mas não temos as condições físicas adequadas para conseguimos comercializar os nossos alimentos. Então, essa cozinha vai nos dar qualidade de vida porque vamos produzir, comprar a matéria-prima dos agricultores familiares e comercializar, e a renda vai retornar diretamente para as famílias produtoras”, comenta a agricultora Lindineide Santana.

Entre as melhorias, as mulheres da comunidade passarão a receber também a assistência técnica do Agente Comunitário Rural (ACR) Arilson de Andrade. “Eu estarei colaborando com eles para aprimorar a base produtiva, mas também acompanhando na parte final, que é a comercialização”.

A presidente da associação, Maridalva Pereira, comemora a chegada dos investimentos. “Ando sonhando com isso. Vamos estar beneficiando as mulheres que são realmente do campo, que têm a sua produção. Hoje, elas fazem em um lugar inadequado, mas quando a cozinha chegar, vai ser bem melhor porque será tudo amplo, esterilizado e com um espaço mais favorável para elas.”

O Bahia Produtiva é um projeto executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), cofinanciado pelo Banco Mundial.