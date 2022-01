Kareen Mendes lança sexta-feira o single Sente a Brisa

Na vibração, alegria e leveza do verão, Kareen Mendes lança na próxima sexta-feira (28) o single “Sente a Brisa”, primeira música do seu novo EP “Basta Só Desejar”.

O link do pré-save já está disponível nas redes sociais da artista e é uma ferramenta interessante para o público deixar a música “pré-salva” na plataforma digital de sua preferência (Youtube, Deezer, Spotify, Apple Music etc). Basta clicar no link, escolher a plataforma de sua preferência e fazer o login, que a música vai ser disponibilizada automaticamente no dia do lançamento.

Em seu novo trabalho, Kareen traz elementos regionais, valorizando suas raízes, que se fundem com a linguagem contemporânea e marcante desse novo movimento baiano. Em ritmo de reggae, “Sente a Brisa” tem a participação de músicos renomados e conhecidos do mercado como o pianista e tecladista Marco Carvalho, o baterista Ted Santana, no baixo Alexandre Vieira, na percussão Luisinho do Jeje e nas guitarras Alex Mesquita, que assina também a produção musical e arranjos com Adriano Barbosa.

Na mixagem, Alex Mesquita e Adriano Barbosa contaram com a participação do renomado pianista Yacoce Simões. “Estou muito feliz em vivenciar esse processo de gravação com uma equipe tão competente e talentosa. A construção desse EP tem sido uma experiência intensa e é isso que eu quero entregar para o público”, conta Kareen Mendes.

Kareen Mendes é cantora, compositora, feminista, baiana e apaixonada pela cultura popular brasileira, já contabilizando mais de 25 anos de carreira profissional. Kareen Mendes é graduada em Licenciatura em Letras Vernáculas pela Uefs. Seu primeiro EP, denominado Passeio, foi lançado em 2013 e está disponível em todas as plataformas de música, assim como os singles Carne Nobre e Longa Estrada.

Nos palcos, Kareen divide sua atuação em shows e eventos de Salvador, Feira de Santana, Cachoeira e outras cidades do estado. Seus principais shows foram o Subversiva, Fulôzinha e o Gal em Mim. Para os próximos meses, Kareen Mendes está preparando o lançamento das cinco músicas do seu novo EP ‘Basta Só Desejar’, novo projeto para 2022, que terá participação dos artistas de rap e hip-hop Tulipa Negra e Roça Sound.

FICHA TÉCNICA

‘Sente a Brisa’ traz em sua ficha técnica músicos reconhecidos no meio musical, que estão sempre acompanhando grandes nomes da música como Elba Ramalho, Saulo, Tiago Arancam e Margareth Menezes. Alex Mesquita, além de músico e produtor musical renomado, estudou no Musicians Institute California (Los Angeles- EUA) e é Doutor em música pela UFBA e professor da instituição.

Já Adriano Barbosa é formado pela MUSITECHNIC, uma das principais escolas de áudio do Canadá, além de ter trabalhado no Studio Interlok Audio, com François Lacasse, em Montréal, e em empresas do entretenimento canadense como Productions ProSpec e a Phantom Shadow Group.

O pianista Yacoce Simões é conhecido e reconhecido no meio musical pelos seus trabalhos de produção, arranjos e direção musical, já tendo trabalhado com artistas como Armandinho, Daniela Mercury, Ana Mametto, Marco Lobo e Thiago Arancam. A produção fonográfica é das empresárias Andrea Dorea e Jaqueline Sangalo, da Dorea & Sangalo.

Artista: Kareen Mendes

Lançamento: Sente a Brisa

Data: 28/01/2022

Andrea Dorea [email protected] / 71 981970091

Elsimar Pondé [email protected] / 75 991218571

