Sábado tem Bailinho do Toma com Kareen Mendes e DJ Shikuro

Neste sábado (26), no Espaço Toma, será realizada a 1ª edição do Bailinho do Toma com a cantora e compositora Kareen Mendes e DJ Shikuro. O show começa às 20 horas.



A proposta da artista Kareen Mendes para esse show é trazer uma boa opção de diversão para quem vai passar o final de semana, que seria de Carnaval, em Feira de Santana.



“Sabemos que o momento ainda é de atenção, mas estamos seguindo todas as diretrizes de prevenção na realização do evento”, explica Kareen. “Vamos oferecer ao público feirense uma noite de muita alegria com músicas que vão fazer todo mundo dançar”, garantiu a artista.



Kareen Mendes acabou de lançar o single “Sente a Brisa”, de sua própria autoria, primeira música do EP “Basta Só Desejar” que será disponibilizado ainda neste primeiro semestre de 2022.

Cumprindo o decreto estadual, será exigido na entrada do show comprovante de vacinação contra Covid 19, acompanhado de documento de identificação com foto.

Vendas: Sympla



Youtube: Kareen Mendes

Spotify: Kareen Mendes