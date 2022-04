‘Basta Só Desejar’ é a nova música de Kareen Mendes

Para celebrar o amor e as diversas formas de amar, a cantora e compositora Kareen Mendes lança a música “Basta Só Desejar” na próxima sexta-feira (29 de abril). Esta é a segunda música lançada do seu novo EP homônimo, que já tem “Sente a Brisa” disponível em todas as plataformas digitais.

“Basta Só Desejar” foi inspirada em uma frase postada pela amiga da artista, Dani Maciel. A frase foi a fagulha inicial para Kareen Mendes compor uma música linda e que promete embalar os corações do público. Até o final de 2022, todas as músicas desse novo EP serão lançadas nas plataformas de streaming.

Para o novo EP, Kareen buscou trazer a sua identidade através de elementos regionais, valorizando suas raízes, que se fundem com a linguagem contemporânea, uma marca da artista e uma característica importante desse novo movimento baiano.

“Basta Só Desejar”, música que deu origem ao nome do EP, tem a participação de músicos renomados e conhecidos do mercado musical nacional como o pianista e tecladista Marco Carvalho, o baterista Tito Oliveira, no baixo Nelmário Marques, na percussão Luizinho do Jêje e nas guitarras Alex Mesquita, que assina também a produção musical e arranjos. A mixagem ficou por conta do famoso pianista Yacoce Simões.

A produção fonográfica é das empresárias Andrea Dorea e Jaqueline Sangalo, da Dorea & Sangalo. O projeto conta com o patrocínio da marca de cosméticos BetoBita.

Kareen Mendes é cantora, compositora, feminista, posicionada, baiana e apaixonada pela cultura popular brasileira, já contabilizando mais de 25 anos de carreira profissional.

Seu primeiro EP Passeio foi lançado em 2013 e está disponível em todas as plataformas de música, assim como os singles Carne Nobre e Longa Estrada. Nos palcos, Kareen divide sua atuação em shows e eventos pela Bahia. Seus principais shows foram o Subversiva, o Fulôzinha e o Gal em Mim.

Se ligue

Artista: Kareen Mendes

Lançamento: Basta Só Desejar

Data: Sexta – 29/04/2022

Link pré-save: https://bfan.link/basta-so-desejar

Imprensa Feira de Santana: Elsimar Pondé

[email protected] / 75 991218571

Imprensa Salvador: Andrea Dorea

[email protected] / 71 981970091

Fotos: Eduardo Quintela

Youtube: Kareen Mendes

Spotify: Kareen Mendes