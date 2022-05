Malfeitona na Casa Noise, neste sábado: “festa para todas as trevosas”

Neste sábado (14), a partir das 21 horas, na Casa Noise vai rolar pela primeira vez em Feira de Santana, a Malfestona. Evento idealizado pela artista baiana Malfeitona que contará com várias participações, numa noite que promete demais.

A festa, segundo Malfeitona, “é voltada para a comunidade das darkgostosas, pirigóticas, piriemos e todas as trevosas, com um pouco de rock emo anos 2000, muito quica, com funk, pagodão baiano e bregafunk para mexer a raba das trevas em um espaço seguro para LGBTQIA+ e aliades”.

Na line up, além de Malfeitona e da super participação da cantora Isa Roth, DJs Suco de Fruta (Hawk), Shikuro e Ariel. Também teremos pocket shows com A Travestis e Guel Cadilac e a participação especial de Kevin Brito.

Os ingressos para a Malfestona – Quica e Rock na Princesa do Sertão estão disponíveis no Sympla e também podem ser comprados na portaria da Casa Noise no próprio sábado.

Sobre o dresscode, Malfeitona já deu o recado: “será o limiar do atentado ao pudor, descendo até o chão servindo looks gotiquinha safada”. Não dá pra perder, né?



ONDE? Casa Noise – Rua Domingos Barbosa de Araújo, n º 900 – Ponto Central, Feira de Santana – BA, 44075-045

INGRESSOS: https://www.sympla.com.br/evento/malfestona-quica-e-rock-na-princesa-do-sertao/1565319