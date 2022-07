Colunista do Blog da Feira fala sobre economia, diversidade e clima em podcast

A economista e colunista do Blog da Feira Andreza Conceição foi a entrevistada da semana no podcast “Mulheres na Economia”, produzido pelo Programa de Educação Tutorial em Economia da Universidade Federal do Espírito Santo.

Natural de Feira de Santana, a economista compartilha sua trajetória profissional, desde a mudança ao sudeste para estudar na Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo, passando pelo seu período de trabalho na França e sua atuação em bancos, consultorias e fintechs.

Andreza também discorreu sobre as dificuldades vivenciadas por mulheres negras nesses ambientes, além de comentar temas relevantes da atual agenda global no que diz respeito ao papel da economia nas mudanças climáticas. Ela destacou sua atuação no Blog da Feira como uma maneira de estabelecer pontes entre os níveis global e local na conscientização sobre a emergência ambiental e a atitude ecológica que precisa ser desenvolvida por todos, principalmente gestores públicos e formuladores de políticas.

A conversa de pouco mais de 1h pode ser ouvida pela plataforma de streaming Spotify, clique aqui.

Andreza escreve semanalmente às segundas-feiras na editoria de Economia do Blog da Feira. Confira suas publicações mais recentes aqui.