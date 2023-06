Ladeira de Santa, caminhos da Matinha

Ladeira de Santa é caminho da Matinha para o Jacu, Candeia Grossa, Alecrim Miúdo, também para a ponte ferroviária esquecida sobre o rio Pojuca que limita os municípios de Feira de Santana e de Coração de Maria. A pecuária domina esse trecho rural, com fazendas, pastagens para bovinos.

Santa morava no pé dessa ladeira. Sozinha, isolada em uma caatinga mais densa que essa que se vê no vale. É uma personagem da memória coletiva e oral da Matinha.

Antes de descer a ladeira o transporte coletivo que vem de Feira, via povoado dos Olhos D’Água das Moças, faz o retorno e volta pelo povoado sede do distrito. Não, não há mais transporte coletivo entre Matinha e Jacu, nem as vans alternativas.

A zona rural depende muito dos ônibus do sistema de transporte. São eles que transportam a massa trabalhadora que vai e volta para seus empregos na cidade de Feira.