‘Chá com Zé’ comemorou 1 Ano com programa ao vivo direto da Matinha

O programa “Chá com Zé“, conduzido pelo radialista quilombola Zé das Virgens, completou 1 Ano de existência e comemorou a data na noite de ontem (sexta,9) com uma transmissão, ao vivo,com plateia e diversas participações, em um salão do Centro Pastoral, ainda em construção , da Paróquia Quilombola de São Roque do Distrito da Matinha, em Feira de Santana. O programa é acessado através do canal DTV na Midia através do YouTube

Zé das Virgens é do Candeal II, figura pública em Feira de Santana, ativista quilombola comunitário sempre envolvido nas questões relativas ao bem estar social, cultural e educativo do distrito da Matinha. É muito conhecido também pelo bom humor e a veia humorística.

Ele faz do programa um stand-up envolvendo todos no riso, ouvintes, convidados e plateia. Mas o programa é uma resistência, aborda temas delicados do dia-a-dia das pessoas, suas reivindicações aos poderes públicos, as ações que devem ser tomadas para melhorar a vida no distrito. Tudo isso entremeado com piadas, trocadilhos, pegadinhas, grande parte delas tem erotismo, ressignificados de palavras e nomes das coisas, como os nomes criado por Zé para os chás, que ele oferece e serve durante o programa. São chás de diversas ervas com os seguintes nomes:

Chicote assanhado

Badalo do negão

Cordão do vigário

Flôr de pinguelo

No ‘Chá com Zé’ tudo pode virar algo para rir, até mesmo os números do sorteio de ingressos para o Forró do Amor da Matinha, quando alguém, de propósito, antes do Padre Luiz encerrar o programa com uma benção, escolheu para ganhar o prêmio, o participante do chat do programa de número 69. Foi uma risada geral. Stand-up do Zé.