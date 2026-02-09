Artista plástico sugere estudo sobre fachadas de prédios antigos em Feira

O artista plástico Vivaldo Lima me repreendeu porque escrevi que os desenhos nas fachadas de prédios antigos em Feira “não tinham significados profundos embora tenha acrescentado que eles refletem tradições europeias, influências africanas, simbolismos religiosos e o modismo da época. “Se você diz que estes desenhos não têm relevância, fica mais fácil de eliminar o predio“, advertiu o artista que conhece muito bem o espírito predatório da Feira.

“Eu fiz um curso sobre tipologia em Salvador e fomos incentivados a descobrir elementos do Art Noveau e Art Deco e fiquei impressionado com a quantidade desses elementos encontrados na Rua Chile e cercanias, em especial a tipografia. Você sabe que tanto o Elevador Lacerda como O Cristo Redentor são Art Deco?”

E conclui com a sugestão : Nesse caso, seria interessante, seja a Prefeitura ou a Universidade, fazer um estudo acurado sobre esses registros.