Quando a Escola Estadual Quilombola da Matinha foi tomando forma real no terreno estrategicamente localizado na Estrada da Quixabeira, um aspecto foi se tornando uma indagação na comunidade: e o estacionamento?

Localizado no encontro de duas estradas estreitas e sem acostamento, a falta de estacionamento exclusivo vai causar um problema urbano típico: congestionamento. No trecho passam todos os ônibus e vans que circulam no distrito, pois é caminho para povoados como o Candeal II, Jacu e Candeia Grossa.

Digamos, primeiramente, que “a comunidade se passou”. Tanto envolvimento, tanta “paternidade” e tanta “autoridade” deixou escapar um aspecto primordial, o da mobilidade. Mas, também e principalmente, faltou competência técnica ao Governo para visualizar no projeto o problema que se afigura e para o qual existe vacina. Mas será logo aplicada antes do mal chegar? Duvido.