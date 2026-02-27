Fotógrafos lambe-lambe da praça Bernardino Bahia pedem boxes padronizados a Zé Ronaldo

Não faz tanto tempo, os fotógrafos lambes-lambes da Praça Bernardino Bahia eram tantos e tão integrado ao local que ofuscaram e ocuparam o nome oficial do logradouro que passou a ser conhecida como a Praça do Lambe-Lambe. E ainda há quem a chame assim, embora os lambes-lambes sejam uma categoria em extinção e lá na praça restam apenas cerca de meia dúzia de pessoas “tirando fotos” geralmente para documentos.

O Coreto da praça Bernardino Bahia, no coração da Feira de Santana, é patrimônio material histórico reconhecido e tombado pelos órgãos de cultura, os lambe-lambes são patrimônios imateriais.

Zé Alves é fotógrafo profissional desde que deixou a zona rural e veio pra Feira. Já fotógrafo de rua, foi observado pelo jornalista Wilson Mario que o introduziu na produção fotográfica jornalística. Figura mansa, bem humorada e criativa, os filhos dele o fizeram personagem vivo da própria história e produziram com ele um belo documentário. (Clique aqui). É um dos resistentes da Praça. E é ele que apela que o Município tenha sobre eles essa visão histórica e tradicional. Nós aqui acrescentamos, e estética. Veja o vídeo: