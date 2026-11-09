El Niño deve matar 2,1 mil pessoas na Bahia até março

A Feira de Santana volta a atravessar uma onda de calor neste chamado Super El Niño. Nas horas de calor mais sufocante – em boa parte do dia, diga-se – as ruas esvaziam-se, a Princesa do Sertão assemelha-se àquelas cidades fantasmas que se veem no cinema. Aventurar-se pelas artérias que ardem feito fornalhas traz a sensação de que se está no meio de um filme, um daqueles clássicos do faroeste que faziam tanto sucesso no passado.

É bom não alimentar otimismo: o El Niño deve se estender até, pelo menos, fevereiro, com alta intensidade em dezembro, quando deverá atingir seu ápice. Noutras palavras: o desafio de enfrentar o calor está apenas começando e – tudo indica – muitos dias escaldantes estão por vir ainda. Vias públicas vazias, que lembram um pouco a pandemia, deve ser corriqueiro mais à frente.

Estima-se que 850 mil mortes adicionais devem acontecer pelo mundo até o fim do El Niño, previsto para março. Para o Brasil, a estimativa é de 26,7 mil mortes, concentradas sobretudo nas regiões Norte e Nordeste. É onde mais se padece de calor, como não é difícil deduzir. Na Bahia, presume-se que morrerão 2,1 mil pessoas. Mundo afora, já morreram 484 mil pessoas desde o início do fenômeno, em junho.

Os riscos de exposição ao calor são, como tudo na vida, desiguais. Estão mais expostos idosos, crianças pequenas e gestantes. Há risco também para quem vive nas ruas, reside em habitações precárias, gente que trabalha no campo ou na construção civil, além de indígenas e povos de comunidades tradicionais. Em suma, há um forte ingrediente social na exposição à morte por calor.

Aqui na Feira de Santana há 1,3 mil pessoas em situação de rua, de acordo com levantamento de um observatório de políticas públicas vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais. Nas 49 favelas feirenses residem cerca de 45 mil pessoas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Embora nem toda habitação em favela embuta riscos, o público exposto ao calor é considerável na cidade.

É bom lembrar que quem trabalha pela rua – feirantes, camelôs, ambulantes – também se expõe bastante aos rigores do clima. Principalmente no centro pouco arborizado da Feira de Santana. No centro da cidade já deveriam estar em funcionamento pontos de hidratação, com acesso gratuito de pessoas à água. Garantiriam hidratação e reduziriam riscos à saúde, decorrentes do calor.

Mas a Feira de Santana se move devagar nestas questões que envolvem clima e mudanças climáticas. Por aqui, ainda se tenta tapar o sol – incandescente – com peneira…