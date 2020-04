Blog da Feira promove live ‘Covid e desigualdade’ hoje (28)

Dando prosseguimento a série de lives “Blog da Feira apresenta”, iniciada na última terça-feira (22), o evento on-line “Blog da Feira apresenta: Covid e desigualdade” será transmitido ao-vivo no canal do YouTube do Blog a partir das 20h da de hoje (28).

“Blog da Feira apresenta: Covid e desigualdade” contará com a presença dos colunistas Andreza Conceição, Daniel Rego, Laila Beirão e Yasmin Oliveira, que discutirão aspectos sociais e econômicos da pandemia do novo coronavírus, sobretudo no que tange à desigualdade social e seus impactos nas taxas de transmissão e na letalidade da doença.

Para assistir a transmissão no canal do Blog da Feira no YouTube, clique aqui.

Saiba mais sobre os colunistas participantes: